تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس "لـ1 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع اقوال الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.