خلال 24 ساعة.. ضبط 240 قطعة سلاح و280 قضية مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون خلال 24 ساعة.
وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 244 قطعة سلاح ناري، 278 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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