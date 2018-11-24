"القومية لإدارة الأصول" تضع خريطة لجميع أصول قطاع الأعمال غير المستغلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، إن الوزير هشام توفيق استعرض خلال اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة، إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات بدءًا من تسجيل ملكية الأراضي مرورًا بكافة التصاريح اللازمة، ووصولًا إلى تغيير التراخيص.

وعرض الوزير خريطة توضح مواقع الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل كافة البيانات وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذي أجرته الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة، وفقا للبيان.

وبحث الاجتماع، عددًا من الملفات الهامة في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة في جميع النواحي خاصة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية.

وناقش الوزير مع رؤساء الشركات القابضة الخطوات الجارية لشراء وتطبيق نظام "ERP" بالشركات التابعة وهو نظام مميكن لإدارة وتخطيط موارد الشركات ويشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والحسابات.

كما طالب الوزير، رؤساء الشركات بالإسراع في الإجراءات الخاصة بتكوين إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة بما يمكن الشركات من فتح أسواق جديدة محليًا ويسهم في زيادة الصادرات.