اختلفت مع زميلتها.. طالبة إعدادي تحاول الانتحار بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

دفعت الخلافات بين طالبة بالمرحلة الإعدادية وزميلتها إلى إقدام الأولى على محاولة الانتحار، اليوم السبت، بتناول قرص لحفظ الغلال "الحبة القاتلة" بقرية خربتا، مركز كوم حمادة، بالبحيرة.

استقبل مستشفى كوم حمادة العام "شروق ح. ا." 13 سنة، طالبة في الصف الثاني الإعدادي، مصابة بتسمم فسفوري، وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بطنطا، وبسؤالها قررت بتناولها جزءا من قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب وجود خلافات بينها وبين زميلتها في المدرسة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.