روائح كريهة تقود للكشف عن جثة سباك متحللة جنوب الخرطوم

عثرت الشرطة على جثة سباك متحللة داخل منزله بضاحية الشقيلاب القصيرة جنوب الخرطوم ، ونقلت مصادر أن فني سباكة يعمل بمنطقة السجانة بالخرطوم ، يقيم بمفردة عثر على جثته داخل غرفته متحللة في ظروف غامضة .
وأوضح المصدر أن الجيران كانوا قد اشتموا روائح كريهة تنبعث من منزل العامل الذي يخرج صباحاً ويعود للمنزل ليلاً ، وأبلغوا الشرطة بالواقعة .
حيث خفت إلى موقع الحدث ووجدتها قد تحللت تماماً ووجدت هاتفه الجلاكسي بجواره مغلق بحسب صحيفة المجهر ، رفعت البصمات وتم تحويل الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، فيما دونت الشرطة بلاغاً بالحادث .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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