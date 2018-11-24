روائح كريهة تقود للكشف عن جثة سباك متحللة جنوب الخرطوم

عثرت الشرطة على جثة سباك متحللة داخل منزله بضاحية الشقيلاب القصيرة جنوب الخرطوم ، ونقلت مصادر أن فني سباكة يعمل بمنطقة السجانة بالخرطوم ، يقيم بمفردة عثر على جثته داخل غرفته متحللة في ظروف غامضة .

وأوضح المصدر أن الجيران كانوا قد اشتموا روائح كريهة تنبعث من منزل العامل الذي يخرج صباحاً ويعود للمنزل ليلاً ، وأبلغوا الشرطة بالواقعة .

حيث خفت إلى موقع الحدث ووجدتها قد تحللت تماماً ووجدت هاتفه الجلاكسي بجواره مغلق بحسب صحيفة المجهر ، رفعت البصمات وتم تحويل الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، فيما دونت الشرطة بلاغاً بالحادث .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)