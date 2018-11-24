سيلفي السفير السعودي بمهرجان الشعر العربي بالخرطوم

شارك سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، في حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور مشاركته في مهرجان الخرطوم للشعر العربي. وكتب في تغريدة له، بحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365..( تشرفت في هذا المساء بالمشاركة في افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي الذي رعاه نائب الرئيس السوداني ورئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة). وبحسب صحيفة أخبار الخليج 365، بدأت فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي بمكتبة جامعة الخرطوم، في دورته الثانية صباح الخميس ويستمر حتى اليوم السبت 24 نوفمبر. مني رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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