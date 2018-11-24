ترمب ينفي الشائعات.. “أنا فخور جداً بأداء وزير الخزانة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - بعد الأنباء التي أفادت باستياء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من وزير الخزانة، أتى النفي الرئاسي.

فقد أعلن ترمب في تغريدة على تويتر، مساء الجمعة، أنه “سعيد وفخور للغاية” بأداء وزير الخزانة، ستيفن منوتشين. وقال: “أنا سعيد وفخور للغاية بالعمل الذي أنجزه وزير الخزانة ستيفن منوتشين”.

وأضاف: “الأخبار الكاذبة تحب أن تكتب قصصاً على النقيض، نقلاً عن مصادر زائفة أو أشخاص غيورين، لكنها ليست حقيقية”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت نقلاً عن مصادر من البيت الأبيض، أن الرئيس عبر عن استيائه من منوتشين، وألقى اللوم عليه بتعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة، وهي خطوة تثير قلق ترمب حول المكاسب الاقتصادية، لاسيما مع اقتراب حملة إعادة انتخابه لعام 2020.

كما أشارت إلى أن ترمب يفكر في إقالة وزير الخزانة وتعيين الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون بدلاً منه.

المصدر وكالات