لبنانيون وإيرانيّون بين جرحى الحُديدة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 نوفنبر 2018 12:02 مساءً - كشفت الحكومة اليمنية عن معلومات استخباراتية مؤكدة، مفادها أن أربعة عناصر لبنانية واثنين إيرانيين ضمن قائمة جرحى الحوثيين التي تحاول نقلهم للخارج، مبينة أن ذلك يفسر إصرار الحوثيين على عدم الكشف عن أسماء الجرحى بشكل نهائي.

وأكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن أربعة عناصر لبنانية (يعتقد أنهم من حزب الله)، واثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة جرحى الحوثيين الذين يحاولون تهريبهم للخارج.

وأضاف بادي، الذي تحدث من مقر إقامة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن: “لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة أن ضمن الجرحى أربعة لبنانيين، وعنصرين إيرانيين؛ ولذلك يصر الحوثييون على عدم الكشف عن أسماء الجرحى”.

وتعد مسألة نقل الجرحى واحدة من ثلاثة شروط وضعها الحوثييون في اللحظات الأخيرة قبيل بدء مشاورات جنيف السابقة في أيلول الماضي، وحالت دون حضور وفدهم وفشل المشاورات.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الشرق الأوسط”، فإن الحوثيين وضعوا شرط نقل 50 جريحاً و50 مرافقاً قبيل البدء في أي مشاورات يمنية، لكن محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين لم يوضح في تغريدات عبر حسابه عبر “تويتر” هل الجرحى الذين تحدث عنهم زعيم الحوثيين هم الجرحى الذين جرى نقلهم الأربعاء قبل الماضي، أم أنهم جرحى آخرون.

المصدر الشرق الاوسط