كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: نشر واشنطن نقاط مراقبة شمالي سوريا سيزيد الوضع تعقيدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن قرار واشنطن نصب نقاط مراقبة شمالي سورية سيزيد الوضع تعقيدا، مؤكدا أن قوات بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لصد أي تهديد قد يأتي من خارج الحدود.

ولفت إلى أن تركيا أبلغت واشنطن مرارا بانزعاجها من مسألة نقاط المراقبة، وأضاف: "أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأمريكيين مرارا عن انزعاجنا من مسألة نقاط المراقبة شمالي سورية".

وأكد أكار على جوهزية القوات التركية العالية، مشيرا إلى أنها ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج حدود بلادها.