كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم 200 طن مكملات غذائية لأطفال الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة شحنة من المكملات الغذائية تبلغ 33 طنا كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن تصل على دفعات.. موجهة لأطفال الساحل الغربي ضمن برنامج غذائي شامل أطلقته "الهيئة" للتخفيف من معاناة اليمنيين ودعم استقرار الأسر اليمنية والحد من تفشي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" تم تسليم المكملات الغذائية بحضور سيف الظاهري ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والدكتور عايد يفوز ناصر نائب مدير مستشفى الدريهمي وعدد من الأطباء.

إضافة إلى ذلك وزعت الهيئة أكثر من 800 "ناموسية" على أهالي مديرية الدريهمي والمناطق المحيطة بها ضمن جهود "الهيئة" الإنسانية في تخفيف الأعباء على الأهالي بالمناطق المحررة والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأكد سيف الظاهري استمرار دعم الهلال للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن ورفده بالأدوية والمكملات الغذائية بما يسهم في التخفيف من النقص في خدمات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في بعض المناطق إضافة إلى توفير خدمات علاجية للمواطنين اليمنيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة من خلال العيادة المتنقلة التابعة "للهيئة" والوصول إلى المناطق النائية بهدف تعزيز قدرات الأسر اليمنية على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

بدوره، أكد نائب مدير مستشفى الدريهمي أن الدعم الإماراتي المستمر للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية أسهم في توفير خدمات علاجية مناسبة للأسر اليمنية في المديريات والمدن المحررة على امتداد الساحل الغربي مما خفف كثيرا من معاناتهم.