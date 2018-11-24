كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تعتقل رجل دين والعشرات من أتباعه بعد اشتباكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت باكستان اليوم السبت العشرات من المحتجين في حملة مستمرة ضد اتباع أتباع رجل دين متشدد قادوا ثلاثة أيام من الاحتجاجات بشأن قوانين ازدراء الدين، وأثار اعتقالهم خلال الليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان أعضاء من حزب "خدّيم حسين رزفي" (حزب الله) قد أغلقوا المدن الكبرى فى وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً على تبرئة امرأة مسيحية قضت ثمانية أعوام في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بناء على اتهامات بالتجديف.

وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في اشتباكات الليلة الماضية بين أنصار رزوي والشرطة في مدينة لاهور الشرقية بعد أن اعتقلت الشرطة رجل الدين ليل الجمعة.