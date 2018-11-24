كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذا موقف قطر من المشجعين الإسرائيليين في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية على موقعها الرسمي، موقف دولة قطر من المشجعين الإسرائيليين في كأس العالم 2022.

وقالت القناة الإسرائيلية إن دولة قطر ستسمح للجمهور الإسرائيلي بزيارتها خلال مونديال كأس العالم 2022. وذكرت أن مسؤولين قطريين تحدثوا لصحفي إسرائيلي، وأوضحوا أن بلادهم ستسمح للجمهور الإسرائيلي بزيارة الدوحة أثناء مونديال كأس العالم قطر 2022.

وأشارت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن قطر ستفتح أبوابها للجمهور الإسرائيلي، بشكل حر ومطلق، لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وهو الحدث الذي تنتظره الدوحة، للانطلاق نحو العالم، على حد وصف القناة، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل.

وأوردت القناة أن قطر لم تدخر جهدا في تذليل كل العقبات للخروج بصورة مشرفة في مونديال كأس العالم لكرة القدم، ولا ترى الدوحة أي ضرر في وجود الجمهور الإسرائيلي على أراضيها أثناء المونديال.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد ألمح إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، في حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في قطر إلى 48 بدلا من 32. وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) والذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

وردت قطر على هذا التصريح، عن طريق وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال إنه "على يقين أن قطر ستستضيف أفضل كأس عالم، لكن إذا كان هناك مجال للتعاون بين قطر والدول الأخرى، فإنه مرحب به دائما

ونالت قطر في 2010 شرف استضافة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وستقام مباريات المونديال خلال الفترة الممتدة من (21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022).