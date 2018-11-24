كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز شقيق رئيس هندوراس فى "ميامى" بتهمة تهريب مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدّت حكومة هندوراس، أن شقيق رئيس هندوراس "خوان اورلاندو هرنانديز" اعتقل يوم الجمعة في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات.
ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم السبت، قال مكتب الرئيس في بيان إنّ السلطات الامريكية اعتقلت خوان انطونيو "توني" هيرنانديز وهو محام عمره 40 عاما ونائبا سابقا بالحزب الحاكم في ميامي.
ويعدّ شقيق الرئيس هو الأحدث في سلسلة من رجال هندوراس البارزين، من بينهم ثلاثة أعضاء في الكونغجس، الذين وجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
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