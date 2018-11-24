كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس: سنواجه صفقة القرن بالسلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته لن تسمح بتنفيذ "صفقة القرن" الأمريكية، مشددا على أنها ستمنع ذلك من خلال "مقاومتنا المسلحة".



وقال هنية، من غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال مؤتمر "الوحدة الإسلامية الـ ٣٢" المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران: "نريد بناء تحالف قوي واستراتيجي يجمع كل القوى لمواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية".



وشدد على ضرورة تجميع الجهود العربية والإسلامية في خدمة القضية الفلسطينية وإعادتها إلى الواجهة وتجاوز مخططات تصفيتها.



وتابع هنية: "تمر القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة مع استمرار مشروع الاحتلال لتصفية القدس العدو الصهيوني ينفذ استراتيجية ومخططا لعينا ضد المسجد الأقصى والقدس".



وفي سياق آخر، أكد رئيس المكتب السياسي لحماس، أن المقاومة بأشكالها كافة هي التي تصنع الإنجاز الذي يفرح الشعب الفلسطيني به ويتوحد خلفها الجميع، مشيرا إلى أن الانتصار الأمني والعسكري والسياسي على العدو الذي حققته غزة سيكون له أبعاد استراتيجية في الصراع.

