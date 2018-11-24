كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 26 شخصا فى انفجار مصنع بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 24 آخرون فى انفجار وقع فى مصنع للآلات فى مقاطعة جيلين بشمال الصين، وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية اليوم السبت.

وأضافت أن ما لا يقل عن 41 منزلاً لحق بها أضراراً في الانفجار وحريق لاحق بدأ قبل منتصف ليل السبت بقليل.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار، لكن المسؤولين قالوا إنهم استبعدوا شبهة الإرهاب.