بعد نهائي كأس العرش..عقوبات صارمة في حق لاعبي وأندية الدوري

تكشفت اللجنة المركزية التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن مجموعة من العقوبات الجزرية في حق وأندية ولاعبي الدوري المحلي، بعد إسدال الستار رسميا عن مؤجل الجولة 2 من البطولة، ونهائي كأس العرش.

هذا وتم توقيف سعيد بوحبة، الكاتب العام لفريق الوداد الرياضي الفاسي لـ 6 مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 4500 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة بركان، بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

أما نادي الوداد الرياضي الفاسي، فسيكون مطالباً بأداء غرامة قدرها 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنهضة بركان دائماً.

بالنسبة لأندية اتصالات المغرب القسم الأول، فقررت اللجنة تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 45 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير برسم مؤجل الجولة الثانية، مع تسجيل حالة العود.

حسنية أكادير، بدوره سيكون معاقباً بغرامة قدرها 40 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهيره أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي ، واستعمال الشهب الاصطناعية من طرف أنصاره.

وبخصوص العقوبات الصادرة، في حق أندية القسم الوطني الثاني، فقد تقرر توقيف بوبولا سودي ساليو، لاعب فريق الاتحاد الزموري للخميسات، لمباراة واحدة، بعد طرده في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي شباب المسيرة لحساب الجولة التاسعة.