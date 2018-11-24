فرق الأغلبية والمعارضة تسائل العثماني الإثنين المقبل عن إحياء الاتحاد المغاربي

يستعد مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول إحياء الاتحاد المغاربي، بعد أيام عن دعوة الملك محمد السادس للجزائر إلى فتح حوار مباشر لتجاوز خلافات البلدين.

وحدد مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم أمس، جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة يوم الإثنين المقبل.

وقال بلاغ للمكتب، إن الجلسة حدد لها محورين اثنين، يتعلق الأول بالاتحاد المغاربي والثاني بالإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.

وتأتي مساءلة العثماني حول الاتحاد المغاربي، أيضا بعد دعوة الجزائر أمس الخميس، إلى عقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في “أقرب وقت”، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن البلاد طلبت رسميًا من الأمين العام للاتحاد، الطيب البكوش، عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية المغاربة في أقرب وقت.