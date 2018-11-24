ريال مدريد يرد على اتهام راموس بتعاطي المنشطات

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعبيه سيرجيو راموس لم يخرق القواعد العامة الخاصة باستعمال مواد محظورة عالمياً، وذلك بعد التسريبات التي أثارث ضجة كبيرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح النادي في بلاغ رسمي له، أن “الويفا” طلب معلومات عن قائده بعد فحص المنشطات الذي أجراه مباشرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا قبل سنة تقريباً، قبل أن يتم إغلاق الملف بشكل نهائي بعد التأكد بأن الفحص الذي أجراه اللاعب سلبي.

وكانت تسريبات جديدة نشرها موقع “فوتبول ليكس”، مساء أمس الجمعة، قد تسببت بضجة كبيرة في أوروبا، بعد أن اتهمت نجم وقائد فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، بانتهاك قوانين المنشطات في مناسبتين إثنتين وتعاطيه لمواد منشطة محظورة دوليا.

وحسب التسريبات ذاتها، فإن نتائج فحص المنشطات التي خضع لها اللاعب، بعد نهائي عصبة الأبطال الأوروبية سنة 2017، بكارديف، كان إيجابيا واثبت تعاطي اللاعب لمادة “ديكساميثازون”، المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأكدت التسريبات ذاتها، أن اللاعب خرق قانون المنشطات أيضا، في مباراة “ملقا” في منافسات الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد أن توجه إلى المرحاض مباشرة بعد نهاية المباراة، وقبل خضوعه للفحص، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا لقواعد مكافحة المنشطات.