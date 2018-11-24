“لادستي” تطيح بشبكة إجرامية لـ”الحراكة” بطنجة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث قد مكنت من توقيف أحد المنظمين، ووسيط في عمليات الهجرة، علاوة على ضبط ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم ستة قاصرين، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز سيارة رباعية الدفع، و30 صدرية للنجاة ومضخة للهواء خاصة بتعبئة الزوارق المطاطية، بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وارتباطاتها سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأشارت المديرية العامة إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق تدعيم التدخلات الأمنية وتنشيط عمليات الاستعلام الجنائي الرامية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.