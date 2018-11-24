4 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام... تجنّبوها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم أن لكل شخص نمط استحمامه، يتعلّق بشخصيّته وظروفه، إلا أنّ هناك أخطاءً ترتكب على نطاق واسع، تؤثر على الجلد وعلى الصحّة بشكل عام، أورد موقع "ميسكيرا" الأميركي أبرزها.

الإفراط في استخدام الليفة

من أبرز الأخطاء هي القسوة المفرطة أثناء استخدام الليفة، لأن هناك حدًا فاصلا بين شدّة تنظيف الجسم وبين المبالغة التي تؤدي إلى إزالة حواجز يفرزها الجسم لوقاية البشرة ومنع انخفاض رطوبة الجسم، وتؤدي إزالة هذه الحواجز إلى إفراز الجسم كمية كبيرة من المواد الدهنيّة للتعويض ما يعني، في نهاية المطاف، إمكانية التهابات بكتيريّة أو وجود بثور في الجسم.

غسل الشعر بالشامبو يوميًا

كما حذّر الموقع من استخدام الشامبو يوميا لغسل الشعر، لإنه اختصاصيي الجلد يقولون إن كثرة استخدامه تُجرّد الشعر وفروة الرأس من الزيوت الأساسية الطبيعيّة، كما يزيد من احتمال تساقط الشعر، ومخاطر التسبب بـ" قشرة الرأس".

يوصي بأن يتم غسل الشعر الرقيق والناعم بالشامبو مرّتين أسبوعيًا، أمّا الشعر الخشن فمرّة واحدة فقط أسبوعيًا.

المياه الساخنة جدًا لفترة طويلة

هل هنالك شيء أجمل من حمّام ساخن، خصوصًا بعد الرّياضة أو قبل العمل أو بعد نهار شاق؟ لكن ثمنًا لذلك على البشرة، خصوصًا لأصحاب البشرة الدّهنية، لأن الاستحمام بمياه ساخنة لفترة طويلة يقضي على الزيوت الطبيعيّة التي تفرزها البشرة، كما أن الأمر قد يتطور إلى شعور بالجفاف والحكة، أما البشرة الدهنية، فتساهم المياه الساخنة في تسريع إنتاجها للبثور.

تدليك البشرة بالأظافر

صحيح أن تدليك الشعر بالأصابيع يبعث على الرّاحة، إلا أن تجريح البشرة وخدشها منتشر على نطاق واسع نتيجةً لذلك، ومن هنا يوصي الأطبّاء بأن تستخدم أطراف الأصابع لفرك الشامبو لا الأظافر.