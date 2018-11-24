روحاني: مستعدون للدفاع عن السعودية بدون مقابل

الخليج 365/ بغدادأبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، استعداد بلاده للدفاع عن السعودية في مواجهة "الإرهاب والمعتدين والقوى الكبرى بدون مقابل"، وفيما اعتبر أن منظمة الأمم المتحدة بنيت على أساس القوة العسكرية، رأى أن ما تريده أميركة من العالم هو "الاستعباد".

وقال روحاني في كلمته خلال افتتاح "مؤتمر الوحدة الاسلامية" المنعقد في طهران، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "ما تريده أميركا من المنطقة والعالم هو الاستعباد لها، وإن الخلاف مع اميركا يعود لزمن طويل ويمتد على مدى قرون، فالغرب يريد أن تتبع الدول الطريق الذي رسمه".



ولفت إلى أن "منظمة الأمم المتحدة بنيت على أساس القوة العسكرية، حيث أن من يتفوق من ناحية القوة تكون له كلمة الفصل، وأن الدول الخمس الكبرى تمتلك حق الفيتو في مجلس الامن الدولي في حين أن شعوب العالم لم تمنح هذا الحق لها"، مضيفاً "يبدو ان من يمتلك السلاح الاكثر فتكا وتدميرا يسعى للسيادة على الاخرين بحق الفيتو".

وأكد، أنه "ليس أمام المسلمين الا طريق الوحدة والتضامن لينتصروا أمام الصهاينة وأميركا"، مضيفاً أن "الوحدة لن تتحقق بالشعارات، وعلى الجميع أن يعترف بالآخر وأن نعترف بالأخوة، يجب الا نعمل باسم المذهب للتضييق على الدين ولا نطلب باسم الشيعة أو السنة السيطرة على المنطقة، مكانة الاسلام واسعة ومكانة المذهب محترمة بدون اتهام المذاهب الأخرى".

وفي سياق منفصل، أضاف روحاني "نحن على استعداد للدفاع عن الشعب السعودي في مواجهة الارهاب والمعتدين والقوى الكبرى وأن نساعدهم بدون مقابل كما ساعدنا شعوب العراق وسوريا وافغانستان واليمن".

