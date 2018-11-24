انت الان تتابع قاوم برد الشتاء بهذه المشروبات والأطعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الشتاء يضرب الأبواب والنوافذ.. ضرباته مفاجئة والبرد يدخل البيوت ويصيبنا بالأمراض.. لذا عليك أن تتناولي السحلب والكاكاو ومشروبات أخرى كي تشعري بالدفء

مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تبدأ كل ربة منزل في إعداد مجموعة من المشروبات التي تساعد على التدفئة وتمد الجسم بالطاقة، فالشتاء بطقسه البارد يحتاج إلى مجموعة من المشروبات، أبرزها السحلب والكاكاو، والقرفة، فما رأيك في كوب ساخن من الكاكاو في ليالي الشتاء الباردة مع غطاء شتوي للتدفئة وبرنامجك أو فيلمك المفضل مع الجلوس أمام المدفأة، الأمر يستحق التجربة، في السطور التالية نشرح لك بالتفصيل طريقة عمل بعض المشروبات التي تساعدك في الاستمتاع بطقس الشتاء.

1- السحلب من أفضل المشروبات التي تمدنا بالطاقة والدفء، كما أنه مصدر غني بالفيتامينات والكالسيوم، اعرفي الطريقة هنا. 2- الكاكاو بقطع الشيكولاتة تعتبر الشيكولاتة الساخنة من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في الشتاء، لأنها تساعد على خفض التوتر والانفعال، كما أنها تمنحك الدفء. طريقة تحضير كوب

1- السحلب

من أفضل المشروبات التي تمدنا بالطاقة والدفء، كما أنه مصدر غني بالفيتامينات والكالسيوم، اعرفي الطريقة هنا.

2- الكاكاو بقطع الشيكولاتة

تعتبر الشيكولاتة الساخنة من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين في الشتاء، لأنها تساعد على خفض التوتر والانفعال، كما أنها تمنحك الدفء.

طريقة تحضير كوب كاكاو بقطع الشيكولاتة: ضعي ملعقة صغيرة من الكاكاو إلى اللبن الطازج وقومي بتقليبه على نار هادئة، إلى أن يصل لدرجة الغليان، وبعد ذلك صبيه وأضيفي قطعا صغيرة من الشيكولاتة بالحليب والبندق.

3- حمص الشام بالليمون

الحمص يشعرنا بالدفء، كما أنه له فوائد غذائية لا تعد ولا تحصى؛ خاصة أنه مفيد في علاج نزلات البرد والتهابات الحلق والصدر.

مقادير عمل حمص الشام: نصف كيلو حمص، شطة، قرفة، ليمون، 3 ملاعق زيت عباد الشمس، 2 فص ثوم، بصلة كبيرة، ملح، فلفل، كمون.

طريقة تحضير الحمص: ينقع الحمص لمدة نصف الساعة ثم اسلقيه، حمري البصلة ثم أضيفي إليها الثوم، وبعد ذلك أضيفي هذا الخليط إلى الحمص المسلوق، اتركيه لمدة ساعة على النار، وضعي الفلفل والملح والقرفة والليمون، وفي النهاية أضيفي الشطة على حسب الرغبة عند التقديم.

4- شوربة العدس

الأكلة المصرية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، لذا نقدم لك اليوم شوربة العدس بالكاري بوصفة جديدة لتقديمها لأفراد أسرتك، اعرفي الطريقة هنا.

5- بليلة بالمكسرات

البليلة من الأطعمة المفيدة والمهمة في فصل الشتاء، خاصة لأطفالك.

المقادير: كوب قمح، 4 أكواب حليب كامل الدسم محلى بالسكر أو العسل الصافى، جوز هند ناعم ومكسرات حسب الرغبة، قرفة للتزيين، ملعقة صغيرة ماء الورد أو الفانيلا.

الطريقة: انقعي القمح ليلة كاملة، اسلقى القمح فى الماء حتى التأكد من تسويته، ويترك ساعتين مغطى، قدميه بعد ذلك، وضعي فوقه اللبن والمكسرات.

ومن الأطعمة المفيدة في الشتاء:

الكرنب

قد لا يفضل بعضنا مذاق الكرنب؛ إلا أنه جيد للصحة إذا ما طُهي بشكل سليم، وللاستفادة من فوائده ينصح بسلقه في الماء لمدة عشر دقائق فقط قبل إضافته إلى السلطة، ويعتبر الكرنب من أفضل الأطعمة في الشتاء لأنه غني بالبوتاسيوم والألياف الطبيعية وعدد من الفيتامينات الأخرى التي تحفز جهاز المناعة وتجعله أكثر مقاومة للأمراض الموسمية مثل البرد والإنفلونزا، اعرفي فوائد شوربة الكرنب للتخسيس.

البطاطا

كثير منا لا يحظى بتناول البطاطا مرات كثيرة في العام، إلا أن الوقت الأفضل لتناولها هو فصل الشتاء؛ حيث إنها تمدّ الجسم بقدر كبير من الطاقة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحول دون إصابة الجسم بالأمراض الموسمية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف الطبيعية وعناصر أخرى مثل فيتامين B6، وعنصر البوتاسيوم والحديد، وغيرها.

الكيوي

على الرغم من أن كثيرا منا لا يحرص على تناول فاكهة الكيوي؛ فإنها واحدة من أفضل الأطعمة في الشتاء، لذلك ينصح كثيرون بإضافتها إلى سلطة فواكه الشتاء؛ حيث إنها مصدر غني بفيتامين A وC وK، وهو ما يجعلها مثالية في التصدي للأمراض الموسمية، كما أنها غنية بالألياف الطبيعية والبوتاسيوم، وبالإضافة لذلك فهي لا تسبب زيادة في الوزن، بل إنها مثالية لمرضى القلب، وتعمل كذلك على تحسين النظر، لو كنتي حامل معلومات اعرفي فوائد الكيوي.