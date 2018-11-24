انت الان تتابع أحمد فتحي يخضع لفحوصات طبية قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٢ ص

يخضع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل مران اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بعد خضوعه للبرنامج التأهيلي من قبل طبيب الفريق، وتعرض لمزق في العضلة الأمامية في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحرمته الإصابة من الوجود في مباراة إياب نهائي إفريقيا، وأيضا عدم المشركة أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ومن المقرر أن يحدد الاختبار مدى جاهزية فتحي لخوض المباريات بعد الاختبار الطبي، والانتظام من جديد في التدريبات الجماعية، حيث يستعد أبناء القلعة الحمراء لمواجهة نادي المقاولون العرب الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت