بالاس يستهدف كسر عقدة اليونايتد في البريميرليج

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يواجه مانشستر يونايتد اليوم نظيره كريستال بالاس متسلحًا بتفوقه التاريخي، حيث لم يخسر أي مباراة أمام بالاس في البريميرليج، ويأمل اليونايتد في الخروج من كبوته اليوم

يستقبل مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء نظيره كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة 4 مواجهات أخرى، بينما يوجد كريستال بالاس بقيادة روي هودسون في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط جمعها من خلال الفوز في مبارتين والتعادل في مثلهما والخسارة في 8 مباريات أخرى.

المواجهات المباشرة حقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 6 مباريات على كريستال بالاس، ولم يخسر في آخر 20 مباراة في الدوري منذ أن خسر بثلاثية نظيفة خارج ميدانه في شهر مايو من عام 1991، ومنذ ذلك الحين حقق الشياطين الحمر الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 لقاءات أخرى. ولم يخسر مانشستر يونايتد في 18 مباراة سابقة

المواجهات المباشرةحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 6 مباريات على كريستال بالاس، ولم يخسر في آخر 20 مباراة في الدوري منذ أن خسر بثلاثية نظيفة خارج ميدانه في شهر مايو من عام 1991، ومنذ ذلك الحين حقق الشياطين الحمر الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 لقاءات أخرى. ولم يخسر مانشستر يونايتد في 18 مباراة سابقة في عصر البريميرليج أمام كريستال بالاس، وهو رقم قياسي لفريق أمام آخر في تاريخ المسابقة. وخسر كريستال بالاس في 11 مباراة متتالية في ملعب الأولد ترافورد، وكان آخر انتصار على هذا الملعب في الدوري في شهر ديسمبر من عام 1989، أما آخر انتصار في جميع المسابقات فكان في كأس الرابطة في شهر نوفمبر من عام 2011. مانشستر يونايتدأنهت الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، سلسلة من 3 انتصارات متتالية حققها مانشستر يونايتد في جميع المسابقات. مانشستر يونايتدأنهت الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، سلسلة من 3 انتصارات متتالية حققها مانشستر يونايتد في جميع المسابقات. ويخشى اليونايتد اليوم من معادلة رقمه القياسي السلبي السابق في البريميرليج باهتزاز شباكه في 9 مباريات متتالية. ولم يحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه إلا في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وكان في الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد في شهر سبتمبر الماضي. واهتزت شباك اليونايتد هذا الموسم بـ21 هدفًا، وهي أكبر حصيلة تهديفية تسكن شباك الفريق بعد مرور 12 جولة منذ موسم 1966- 1967. وتأخر مانشستر يونايتد في النتيجة لمدة 395 دقيقة هذا الموسم، ولم يتأخر أي فريق في النتيجة لمدة أطول من اليونايتد سوى الثلاثي متذيل جدول الترتيب. ويبحث أنطوني مارسيال أن يصبح رابع لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع مانشستر يونايتد بعد كل من إيريك كانتونا ورود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو. ويأمل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في استعادة حاسته التهديفية في مباراة اليوم، خاصة أنه سجل 6 أهداف في آخر 8 مباريات لعبها أمام كريستال بالاس في البريميرليج. كريستال بالاسلم يحقق كريستال بالاس أي انتصار في آخر 7 مباريات لعبها في جميع المسابقات، وذلك من خلال التعادل في مباراة والخسارة في 6 لقاءات أخرى. كريستال بالاسلم يحقق كريستال بالاس أي انتصار في آخر 7 مباريات لعبها في جميع المسابقات، وذلك من خلال التعادل في مباراة والخسارة في 6 لقاءات أخرى. وحقق كريستال بالاس انتصارين فقط هذا الموسم، والانتصارين خارج ميدانهم، ولم يسجل كريستال أي أهداف في 6 مباريات في الدوري هذا الموسم. واهتزت شباك كريستال بالاس بالهدف الأول في المباراة في 8 مرات هذا الموسم، ومع ذلك لم تسكن شباك الفريق سوى 3 أهداف فقط في الشوط الأول. ولم يتمكن ويلفريد زاها من تسجيل أو صناعة أي هدف في آخر 5 مباريات في الدوري لعبها أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد. تصريحات المدربينجوزيه مورينيو: "أعلم أن الفارق بيننا وبين المركز الرابع 7 نقاط، وهو فارق كبير، ولكن حتى نهاية ديسمبر لا يزال أمامنا 8 مباريات بواقع 24 نقطة يمكن القتال عليها، وبالتالي لا يزال أمامنا الفرصة للوجود بين الأربعة الكبار، نعم نحتاج إلى النقاط وتحقيق نتائج جيدة وتقديم مستوى جيد". تصريحات المدربين"أعلم أن الفارق بيننا وبين المركز الرابع 7 نقاط، وهو فارق كبير، ولكن حتى نهاية ديسمبر لا يزال أمامنا 8 مباريات بواقع 24 نقطة يمكن القتال عليها، وبالتالي لا يزال أمامنا الفرصة للوجود بين الأربعة الكبار، نعم نحتاج إلى النقاط وتحقيق نتائج جيدة وتقديم مستوى جيد". روي هودسون: "لا يمكن أن أطلب من الفريق أكثر مما قدمه في آخر مباراة، فالمستوى كان رائعًا وكان ينقصه الترجمة إلى أهداف، سنواجه فريقا قويا للغاية يضم لاعبين من أصحاب الجودة العالية".

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