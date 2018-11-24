انت الان تتابع قطع المياه عن بعض مراكز البحيرة 6 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٢ ص
أعلنت شركة مياه الشرب بالبحيرة، اليوم السبت، عن قطع المياه بمناطق «مراكز شبراخيت- ريف مركز الرحمانية» لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 9 صباح الإثنين وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم، وذلك بسبب توقف محطة مياه شبراخيت لأعمال الإحلال والتجديد، ولاستكمال الإعمال الموجودة بالعنبر البديل وعنبر العكرة والمرشح الرئيسي، وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حيث تقوم الشركة بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد. وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم
وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطي وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية. (للمزيد من التفاصيل اضغط هنا)
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