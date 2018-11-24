انت الان تتابع لصوص ولكن.. حاولا كسر خزينة مسروقة بميدان عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لصان دخلا شقة بمفتاح مصطنع وسرقا خزينة مغلقة بما تحتويه وعقب انصرافهما قررا فتحها فى حديقة بميدان عام مطلة على مسجد. شاهدهما الأهالى ودوريات شرطة مارة بالمكان وتم ضبطهما

لصوص ولكن أغبياء جدًا، وسط جرائم السرقة الكثيرة التى تشغل الضحايا ورجال الشرطة معًا، أحيانًا هناك وقائع تثير اهتماما كبيرا، ليس لشهرة المجني عليه أو لضخامة حجم المسروقات، وإنما بسبب قدر الفكاهة والغباء الموجود بالأحداث، وهذا ما شهدته منطقة النزهة بالقاهرة، إذ نجح عاطلان فى التسلل إلى شقة سكنية، وبحثا فيها عن شيء قيم يسرقانه، وبالفعل وجدا ضالتهما فى خزينة حديدية، ونجحا فى الخروج بها من العقار، لكنهما بعد ذلك وقفا فى جزيرة بوسط الطريق أمام مسجد وقررا فتح الخزينة باستخدام "أجنة حديد"، فتم القبض عليهما وسط محفل من الأهالي.

أصحاب الشقة المحظوظون بغباء اللصين، يسكنون بشارع الشيخ أحمد إبراهيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، اشتروا خزينة حديدية لإيداع مدخراتهم بها بدًلا من البنك، معتقدين أن الأمان فى وضع أموالهم بشيء مغلق يصعب فتحه، دون أن يعلموا أن الخزينة وما تحتويه شيء يسهل على اللصوص حمله بما فيه، ثم تحطيمها على مهل

أصحاب الشقة المحظوظون بغباء اللصين، يسكنون بشارع الشيخ أحمد إبراهيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، اشتروا خزينة حديدية لإيداع مدخراتهم بها بدًلا من البنك، معتقدين أن الأمان فى وضع أموالهم بشيء مغلق يصعب فتحه، دون أن يعلموا أن الخزينة وما تحتويه شيء يسهل على اللصوص حمله بما فيه، ثم تحطيمها على مهل للتحصل على ما تحتويه، وهو ما حدث بالفعل، إذ تسلل لصان إلى الشقة السكنية، وبحثا عما يسرقانه فلم يجدا شيئا قيما سوى خزينة حديدية مغلقة، فتأكدا أن بداخلها شيئا ثمينا، وحملاها وتمكنا من الهرب بها من العقار. احترق اللصان شوقًا للحصول على الثروة التى بالخزينة، لكنهما لم ينتظرا الوصول إلى مكان مستتر يحاولان فيه فتح الخزينة على مهل، وقررا بغبائهما فتح الخزينة فى الشارع، وليس فى شارع جانبي أو حتى على جانب الطريق، وإنما وقفا يحملان المفاتيح المصطنعة وأجنة الحديد وجاكوش يدقون بها على باب الخزينة فى جزيرة وسطى بميدان عام، وليس ذلك فقط وإنما فى ميدان يطل على مسجد تتدفق الحركة عليه وتتمركز فيه دوريات أمنية متفرقة، فتم ضبطهما بالطبع وسط صخب من الأهالي. كانت الواقعة من نصيب شارع الحجاز فى حديقة صغيرة بالطريق مواجهة لمسجد الفتح بالمنطقة، وبعد لفت انتباه الأهالي، وتصادف مرور دورية أمنية، تم ضبط اللصين، واقتيادهما والخزينة المسروقة ومستلزمات السرقة التى بحوزتهما، وأرشد المتهمان عن الشقة المسروقة، وتم استدعاء أصحابها، وتعرفا على الخزينة، التى اتضح أن أصحابها أودعوا بها مبلغ 60 ألف جنيه وأوراق وعقود ملكية. تم تحرير محضر وإحالته إلى نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد يوسف، والتى وجهت للمتهمين ارتكاب جريمة السرقة، وأثبتت الأحراز والمضبوطات، ثم حررت محضرًا بتسليم الخزينة ومحتوياتها إلى أصحابها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما. وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بدخول الشقة بسهولة بأسلوب المفتاح المصطنع، إذ فتحا باب الشقة بمفتاح حيازتهما، ودخلا وقاما بالتفتيش على مهل، وسرقا الخزينة وخرجا من الشقة عبر الباب دون عنف أو كسور، وحملا الخزينة بسهولة خلال هروبهما، لكن تم ضبطهما خلال محاولتهما فتح الخزينة فى حديقة الميدان العام. نصبوا كمينا بمحيط "الداخلية" نصبوا كمينا بمحيط "الداخلية" يبدو أن شهر نوفمبر موسمًا لسقوط اللصوص الأغبياء، فبالتزامن مع ذلك التوقيت من العام الماضي، تم ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، ضبطته قوات تأمين وزارة الداخلية في التجمع الخامس، بتهمة السرقة وحيازة سلاح وانتحال صفة شرطة، وتبين أن المتهمين، حاولوا إعداد كمين بمحيط وزارة الداخلية في القاهرة الجديدة. والطريف فى الواقعة أيضًا بخلاف مكان السرقة، هو ضبط أحد المتهمين مصابا برش خرطوش فى الوجه، واتضح أنه حاول إخراج السلاح لتهديد سائق سيارة نقل، فأطلق النيران على نفسه، واعترف المتهمون أنهم اتفقوا على سرقة سيارات النقل ومساومة أصحابها، وكانت هذه جريمتهم الأولى، وفى سبيل ذلك اتجهوا إلى طريق السويس، وحاولوا استيقاف سيارة نقل محملة بالحديد، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وأخرج المتهم الثاني السلاح الناري المضبوط من بين طيات ملابسه، خرجت منه طلقة أحدثت إصابته المشار إليها، وجار تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.

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