مانشستر سيتي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام وست هام

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبحث مانشستر سيتي عن مواصلة بدايته القوية هذا الموسم وذلك عند الرحيل لمواجهة وست هام، ويتسلح رجال بيب جوارديولا بتاريخهم أمام وست هام لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم

يرحل مانشستر سيتي لمواجهة وست هام على ملعب لندن الأولمبي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل حامل اللقب بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعها من خلال الفوز في 10 مباريات والتعادل في لقاءين، بينما يوجد وست هام بقيادة مدربه مانويل بيليجريني في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة جمعها من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها مقابل خسارة 6 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة خسر وست هام جميع مبارياته الثلاث التي لعبها على ملعب لندن في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي، مسجلًا في تلك المباريات هدفا وحيدا واهتزت شباكه بـ13 هدفًا. وتمكن مانشستر سيتي من الفوز بجميع مبارياته الأربع السابقة في الدوري أمام وست هام تحت قيادة بيب جوارديولا، بإجمالي نتائج المباريات



خسر وست هام جميع مبارياته الثلاث التي لعبها على ملعب لندن في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي، مسجلًا في تلك المباريات هدفا وحيدا واهتزت شباكه بـ13 هدفًا. المواجهات المباشرةخسر وست هام جميع مبارياته الثلاث التي لعبها على ملعب لندن في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي، مسجلًا في تلك المباريات هدفا وحيدا واهتزت شباكه بـ13 هدفًا. وتمكن مانشستر سيتي من الفوز بجميع مبارياته الأربع السابقة في الدوري أمام وست هام تحت قيادة بيب جوارديولا، بإجمالي نتائج المباريات الأربع 13-3. وحقق وست هام فوزين فقط في آخر 16 مباراة في الدوري أمام وست هام (3 تعادلات- 11 هزيمة)، وكان مدرب وست هام الحالي مانويل بيليجريني مدربًا لمانشستر سيتي في هاتين المباراتين. وست هام

يبحث وست هام عن الفوز بمباراتين متتاليتين على ملعبه لندن للمرة الثانية فقط، بعدما حقق انتصارين متتاليين في شهر ديسمبر من عام 2016 على كل من بيرنلي وهال سيتي. وست هاميبحث وست هام عن الفوز بمباراتين متتاليتين على ملعبه لندن للمرة الثانية فقط، بعدما حقق انتصارين متتاليين في شهر ديسمبر من عام 2016 على كل من بيرنلي وهال سيتي. وحقق وست هام فوزا وحيدا في 15 مباراة لعبها في الدوري أمام الفرق التي تتصدر جدول الترتيب في يوم المباراة، وأتى ذلك الانتصار على مانشستر سيتي في عام 2015. وحافظ وست هام على نظافة شباكه في مباراة واحدة منذ بداية الموسم، وكان ذلك بالتعادل مع تشيلسي سلبيًا في شهر سبتمبر الماضي. وبات لاعب وست هام فيليبي أندرسون، ثامن لاعب برازيلي يسجل في 3 مباريات متتالية في البريميرليج. وخسر وست هام 8 نقاط هذا الموسم بعد تقدمهم في نتيجة المباريات أكثر من أي فريق آخر في البريميرليج، ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقاط هذا الموسم بعد تقدمه في النتيجة. مانشستر سيتي

يبحث مانشستر سيتي في أن يصبح ثاني فريق لا ينتمي للندن، يفوز بـ6 مباريات متتالية في الدوري في العاصمة البريطانية، بعدما حقق بورتسموث هذا الإنجاز بين عامي 1950 و1951. مانشستر سيتييبحث مانشستر سيتي في أن يصبح ثاني فريق لا ينتمي للندن، يفوز بـ6 مباريات متتالية في الدوري في العاصمة البريطانية، بعدما حقق بورتسموث هذا الإنجاز بين عامي 1950 و1951. ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 34 مباراة في الدوري الإنجليزي تقام في الساعة الخامسة مساء يوم السبت (30 انتصارا- 4 تعادلات) وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة. وإهتزت شباك رجال بيب جوارديولا بـ5 أهداف فقط في آخر 12 مباراة لعبوها خارج ميدانهم في الدوري، ولم تهتز شباكهم بأكثر من هدف خارج ميدانهم منذ الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 4-3 في شهر يناير الماضي. ولم تهتز شباك مانشستر سيتي بأي هدف في آخر نصف ساعة من مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجلوا في تلك الفترة 12 هدفًا. ولم يتعرض مرمى حامل اللقب سوى لـ24 تسديدة هذا الموسم، وإذا افترضنا أن تلك التسديدات كلها سكنت شباك السيتي، سيظل خط دفاعه أقوى من الثلاثي فولهام وبيرنلي وكارديف. وأسهم لاعب مانشستر سيتي ديفيد سيلفا في تسجيل 8 أهداف في 11 مباراة خاضها أمام وست هام، وذلك من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها. ولم يسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أي هدف في الدوري الإنجليزي خارج ميدانه، منذ أن سجل في شباك هيدرسفيلد في شهر نوفمبر من العام الماضي. تصريحات المدربين

مانويل بيلجريني: "يتطور مانشستر سيتي كل عام، رحلت عن الفريق منذ عامين، وقدم جوارديولا عملًا كبيرًا بشراء لاعبين جدد وتطوير الفريق، نعم هذه مباراة خاصة، ولكن كمدرب محترف، عليك العمل في أماكن مختلفة، الأمر الأهم هو أنني أملك علاقة طيبة مع كل ناد دربته، ولدي 3 سنوات رائعة بالفعل مع مانشستر سيتي". تصريحات المدربين"يتطور مانشستر سيتي كل عام، رحلت عن الفريق منذ عامين، وقدم جوارديولا عملًا كبيرًا بشراء لاعبين جدد وتطوير الفريق، نعم هذه مباراة خاصة، ولكن كمدرب محترف، عليك العمل في أماكن مختلفة، الأمر الأهم هو أنني أملك علاقة طيبة مع كل ناد دربته، ولدي 3 سنوات رائعة بالفعل مع مانشستر سيتي". بيب جوارديولا: "مسيرة بيلجريني تتحدث عن نفسها، فهو يتمتع بجودة كبيرة، نجح في وضع مانشستر سيتي في مستوى مختلف وخلق للفريق أسلوب لعب مبهرا، وتوج بلقب الدوري مع السيتي، وساعد الفريق في الوصول إلى المكانة التي نوجد بها حاليًا، وسيفعل نفس الأمر مع وست هام والذي يملك الكثير من المشجعين".

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