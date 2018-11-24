انت الان تتابع إغلاق ميناء الصيد بكفر الشيخ بسبب سوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ ص

أغلقت سلطات ميناء البرلس ميناء الصيد لليوم الثالث علي التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وشهدت محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء مصحوبة بكرات ثلجية في بعض المناطق وأغرقت المياه الشوارع، وكانت عدد من المحافظات أمس الجمعة، تحولت شوارعها إلى برك من المياه وتسببت في حدوث كثافات واختناقات مرورية في بعض الأماكن أدت إلى إغلاق بعض الطرق، وأعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ بكل قطاعاتها للسيطرة على تجمعات المياه.

واضطرت الأجهزة الأمنية المتمثلة في إدارات المرور بإطلاق تحذيرات من القيادة بسرعات عالية، لمنع وقوع حوادث التصادم وانقلاب السيارات. وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حتى غدًا الأحد، حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة