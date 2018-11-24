انت الان تتابع ترامب مُحاصر.. نيويورك تمهد الطريق لقضايا ضد الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مهدت قاضية نيويورك الطريق أمام العديد من الدعاوى خلال الفترة المقبلة لتكون مؤهلة لمقاضاة الرئيس ترامب، بعد نسف حجته القانونية التي استندت لحظر الدستور مقاضاة الرئيس

لم تعد سهام القانون تحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط من الناحية السياسية، فالعديد من مشروعات الملياردير الشهير، بما في ذلك الخيرية، ظلت مثار انتقاد في العديد من الأوساط السياسية داخل الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي يسعى للاستفادة من سلطاته في البلاد لمواجهة تلك المشكلات القضائية. الوصول بالقضايا إلى بر الأمان بات هو الأمل المنشود للرئيس الأمريكي، الذي لا يواجه القضاء في قضايا مثل التدخل الروسي فحسب، بل امتدت لتشمل النشاطات الخيرية للعائلة الثرية بقيادة ترامب، وهو الأمر الذي لن ينتظر ترامب طويلًا لاستخدام كل أسلحته لمواجهته.

وحسب ما جاء في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن عائلة ترامب تواجه دعوى قضائية بانتهاك قوانين ولاية نيويورك واللوائح الفيدرالية "لأكثر من 10 سنوات". أول تعليق من ترامب على قضية «بريد إيفانكا الخاص» رهان قانوني لترامب ورفض أحد قضاة نيويورك أمس الجمعة طلبًا من الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته

وحسب ما جاء في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن عائلة ترامب تواجه دعوى قضائية بانتهاك قوانين ولاية نيويورك واللوائح الفيدرالية "لأكثر من 10 سنوات". أول تعليق من ترامب على قضية «بريد إيفانكا الخاص» رهان قانوني لترامب رهان قانوني لترامب ورفض أحد قضاة نيويورك أمس الجمعة طلبًا من الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته بإلغاء الدعوى القضائية ضدهم، معتمدين على بعض النقاط الدستورية التي قد تحول دون محاكمة الرئيس في أثناء توليه الحكم. وخلال الحكم الذي نطقت به ساليان سكاربولا في المحكمة العليا بولاية نيويورك، نسفت القاضية الفيدرالية الشهيرة حجة محامي عائلة ترامب مفادها أنه ينبغي رفض القضية لأن فقرة الفصل في الدستور الأمريكي تشير إلى أنه "لا يجوز مقاضاة الرئيس الحالي".

ورفضت سكاربولا حجة ترامب بأن محكمة الولاية تفتقر إلى السلطة القضائية على الرئيس في هذه القضية، في حين يحظر الدستور محاكم الولايات من ممارسة "السيطرة المباشرة" بطريقة تتعارض مع السلطة الفيدرالية، بما يعني عدم مثول ترامب أمام قضاء الولاية كونه رئيسا للبلاد.

وكتبت سكاروبلا: "لا تشمل الادعاءات التي أثيرت في الالتماس أي إجراء من قبل السيد ترامب كرئيس وأي احتمال لانتهاء القضية لن يؤثر على سلطات ترامب الفيدرالية الرسمية". قاضية ترفض طلب ترامب بوقف دعوى قضائية ضد منظمته وأشارت سكاربولا إلى أنه على مدى التاريخ فشل الرؤساء في الاستفادة من هذا النص القانوني في الدستور، والذي أيضًا يوفر حالة واحدة فقط لمنع مقاضاة الرئيس أمام محاكم الولايات، وذلك حال تعارض تلك القضية مع السلطات والواجبات الفيدرالية لترامب بصفته رئيسا، وهو الأمر الذي لا يتحقق في قضية مؤسسة ترامب الخيرية. القادم أسوأ لترامب القادم أسوأ لترامب وأكدت الشبكة الأمريكية أن هذا الانتصار القانوني لقضاء نيويورك، سيمنح العديد من الولايات في البلاد الفرصة لمحاكمة ترامب في العديد من الدعاوى المرفوعة فعليًا ضد الرئيس. الروس والانتخابات السبب.. دوافع سياسية تدفع قدامى CIA للتكتل أمام ترامب وأشارت إلى أن هذا النهج يمكن أن يسهم في إتاحة الفرصة لبعض الدعاوى القضائية التي رفعها مجموعة من الأشخاص، أحدهم يُدعى "زيرفوس" في ولاية نيويورك، حيث يتهمون الرئيس بسوء السلوك الجنسي، الأمر الذي يمكن الآن البت فيه بشكل قانوني دون النظر إلى اعتبارات نصوص الدستور التي حاول ترامب اللعب على أوتارها. نيويورك تواجه ترامب نيويورك تواجه ترامب ومن جانبها أشادت المدعي العام لولاية نيويورك، باربرا أندروود، بقرار القاضية سكاربولا، قائلة: "كما شرحنا بالتفصيل في الالتماس الذي قدمناه في وقت سابق من هذا العام، لم تعمل مؤسسة ترامب للعمل الخيري بقدر ما جندت نفسها لخدمة مصالح السيد ترامب التجارية والسياسية".

وأضافت: "هناك قواعد تحكم المؤسسات الخاصة ونحن نعتزم تطبيقها بغض النظر عمن يدير المؤسسة.. إننا نرحب بقرار القاضية سكاربولا، الذي يسمح لولايتنا بالمضي قدمًا في القضية".

وأكد محامي مؤسسة ترامب خلال تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "القرار يعني فقط أن القضية تمضي قدمًا وليس الإدانة بشكل رسمي، خاصة وأن جميع الأموال التي جمعتها المؤسسة ذهبت إلى قضايا خيرية لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، ونتيجة لذلك ما زلنا واثقين في النتيجة النهائية لهذه الإجراءات".

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