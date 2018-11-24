سلمان للإغاثة يوزع الحقيبة المدرسية على الطلاب السوريين في جبل لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية اليوم السبت، 24 تشرين الثاني، 2018، 2,320 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في جبل لبنان.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، تأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.

يشار إلى أن المركز قدم مساعدات متنوعة في كثير من البلدان العربية والإسلامية.