واشنطن تتهم طهران بمحاولة امتلاك غازات أعصاب قاتلة "لأغراض هجومية"

إتهمت واشنطن، إيران طهران بالسعي لإمتلاج غاز أعصاب قاتلة لأغراض هجومية، موضحاً أن ذلك سبب رفض إيران الكشف عن برنامجها للأسلحة السامة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في انتهاك للاتفاقيات الدولية.

وقال المبعوث الأمريكي لدى المنظمة كينيث وورد للمنظمة في لاهاي، "لدى الولايات المتحدة مخاوف منذ فترة طويلة بأن لدى إيران برنامج أسلحة كيميائية لم تعلن عنه للمنظمة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة قلقة كذلك من أن إيران تسعى إلى امتلاك مواد كيميائية تعمل على النظام العصبي لأغراض هجومية".

وقال وورد إن إيران لم تعلن عن نقل قذائف مليئة بالمواد الكيميائية أرسلت إلى ليبيا في الثمانينيات، رغم طلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحديد مصدرها، وعثر عليها عقب مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.

وتابع وورد أنه من "الواضح أن مصدرها كان إيران كما تدل الكتابة الفارسية على الصناديق التي تحتوي على القذائف المدفعية".

وأشار إلى أن إيران رفضت الكشف عن "قدرات لتعبئة الأسلحة الكيميائية"، رغم اكتشاف قذائف وقنابل سامة في ليبيا وكذلك في العراق.

وتابع أن إيران لم تعلن عن مواد لضبط أعمال الشغب رغم أنها سوقتها على أنها صادرات دفاعية.