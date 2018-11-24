العبدلي: قانون المساواة في الإرث يعكس الصراع بين نهضة تونس والتيارات المدنية

قال سمير العبدلي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بتونس، إن ترؤس السبسي لمجلس الوزراء حول موضوع المساواة في الإرث، "رمزية مهمة"، لكونه الشخصية الأكثر إحراجا للإخوان، وخصوصا لمشاريعهم غير المعلنة تجاه المجتمع.
ورأى العبدلي، وهو سفير سابق لبلاده بلبنان، في تصريح لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، أن مشروع القانون يعكس الصراع السياسي حول المشروع المجتمعي بين حركة النهضة والتيارات المدنية.
وأشار إلى أن "تونس تمضي نحو صراع جديد مرتبط بشكل الهوية المجتمعية مع تيارات إسلامية لم تقدّم لتونس سوى مزيد من الانشقاقات".
وصادقت الحكومة، أخيرا، على قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
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