شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية يطالب قياداتها بالانسحاب من تحالف الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فؤاد الدواليبي أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن قيادات الجماعة الإسلامية حتى الآن لا تعترف بأخطائها، ولكنها تبحث عن حلول للأزمة التى وضعت نفسها بها، وذلك بعد وضع قياداتهم ضمن قوائم الإرهاب.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه على الجماعة أن تعترف بأخطاء تحالفها مع الإخوان، والأخطاء المتكررة من قيادات الخارج، وعليها أن تعلن انسحابها من هذا التحالف، وتوجه إنذار شديد اللهجه إلى قيادات الخارج.

وأشار القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إلى أن المبادرات التى تطلقها الجماعة الإسلامية فاقدة المصداقية، وليست ذات اهتمام لأن قيادات الجماعة لا زالوا يصرون على ممارسة أخطائهم.