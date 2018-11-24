تبدأ 29 ديسمبر.. "التعليم" توزع جدول امتحانات "أولى ثانوي" اليوم

مصراوي -كتبت- ياسمين محمد:
تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، توزيع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي على المديريات التعليمية.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم، إنه جرى وضع جدول الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، بالفصل الدراسي الأول من العام 2018/2019، مشيرًا إلى بدء الامتحانات يوم 29 ديسمبر المقبل.
وأضاف حجازي، في تصريح خاص لمصراوي، أن الوزارة توزع الجدول على المديريات التعليمية بالمحافظات اليوم، مؤكدا أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير...
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