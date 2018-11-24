السعودية تُكذب تقارير «العفو الدولية» و«هيومن رايتس» عن التعذيب

اليوم الجديد

أكدت وزارة الإعلام السعودية في بيان لها، أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة.

وجاء في البيان، "تعقيبا على تقارير زعمت أن معتقلين في السعودية تعرضوا للتعذيب جاء فيه: "إن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة".

وأضافت، "وتنفى الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات، إن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن إفادات مجهولة ومصادر مطلعة هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة".