ف.تايمز: انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عام

أشارت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" البريطانية في تقرير بعنوان "انخفاض (سعر) ​النفط​ مع مديح ترامب للرياض"، إلى ان "أسعار النفط انخفضت أمس إلى أقل من 60 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام"، لافتة إلى ان "نسبة الانخفاض بلغت 7 في المئة، على الرغم من أن المتعاملين في السوق النفطية عبروا عن شكوكهم في رغبة ​السعودية​ في تخفيض الأسعار في وقت يضغط ​البيت الأبيض​ من أجل إبقائها منخفضة".

ورأت ان "الرئيس ​دونالد ترامب​، الذي واصل تخويف النظام في السعودية من أجل منع تصاعد أسعار النفط، امتدح هذا الأسبوع السعودية لدورها في تحقيق انخفاض بنسبة 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين"، معتبرة ان "ذلك انعكس في انخفاض سعر ​خام برنت​ أيضا أمس من 86 دولارا إلى 58.41 دولارا".

وأضافت أن "ضغط ترامب يأتي في وقت ارتفعت الإمدادات النفطية الأمريكية وتباطأ النمو العالمي، ما ساعد في دفع خام برنت، المؤشر العالمي، إلى أقل مستوياته منذ تشرين الأول 2017. كما انخفض خام غرب تكساس المتوسط، المؤشر الأمريكي، بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 50.53 دولارا".