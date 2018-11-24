قاسم: العقوبات الأميركية لن تجبر ايران على وقف دعم المقاومة

رأى نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ في مؤتمر الوحدة الاسلامية انه "من كان مع المقاومة ومحورها فهو مع الوحدة قولاً وعملاً"، معتبرا ان "الوحدة هي أن تكون مع المقاومة في فلسطين ومع حزب الله ومع سوريا الأسد للعودة الى استقرارها".

واعتبر ان "الوحدة حول القدس تكون بالوقوف مع الشعب اليمني ضد العدوان الذي يتعرض له".

وأكد قاسم ان "حزب الله رقم وازن في المعادلة الداخلية اللبنانية ومؤثر في قرارات المنطقة، ومواقفه عابرة للطوائف اللبنانية ومعبرة عن الوحدة الوطنية". وشدد على ان "العقوبات الأميركية لن تجبر ايران على وقف دعم المقاومة ودعم فلسطين".