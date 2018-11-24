أشار وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إلى ان "​واشنطن​ تزيد النشاط العسكري بشكل خطير بالقرب من الحدود الروسية الأوروبية". وأكد ان "أعمال واشنطن العسكرية تجعل من ​أوروبا​ رهينة لهذه ​السياسة​ المدمرة".

شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف:واشنطن تزيد النشاط العسكري بشكل خطير قرب الحدود الروسية الأوروبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .