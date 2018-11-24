الطبش: الفاتيكان يتعاون بموضوع النازحين وشعرنا أن العودة لن تكون سريعة ومسهلة من المجتمع الدولي

بيّنت عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​رولا الطبش جارودي​ أنّ "زيارتنا إلى ​الفاتيكان​ كانت إيجابية، وقد تكلّلت بجوّ من الألفة والمحبة".

وأوضحت في حديث إذاعي أنّ "في ما يتعلّق بقضية النازحين، وُضعت الأمور في نصابها، ولفت وزير خارجية الفاتيكان ​بول غالاغر إلى أنّ الواقع يقول إنّ هناك اعتبارات دولية كبيرة في هذا الصدد وإنّه لا يرى أنّه العودة ستتمّ نهائيًّا في المدى القريب بل ستأخذ وقتًا".

ونوّهت الطبش إلى أنّه "فُهم بعد اللقاءات أنّ الفاتيكان وروما سيقدّمان أقصى سبل التعاون في هذا الإطار، لكن ضمن الحدود الممكنة، وهذا ما دفعنا إلى الشعور بأنّ عودة النازحين إلى بلدهم ليست قريبة وسريعة ومسهّلة من المجتمع الدولي".

ولفتت إلى أنّ "موضوع تشكيل ​الحكومة​ لم يُثار مباشرةً ولكن ​البابا فرنسيس​ قد تمنّى في حديث له مع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ أن تتشكّل الحكومة في أقرب وقت".