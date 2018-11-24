مراد: الحريري يكون كمن يسيء لنفسه إذا رفض تحديد موعد للنواب المستقلين

لفت عضو "اللقاء التشاوري" للنواب السنة المستقلين" النائب ​عبد الرحيم مراد​، إلى "أنّه اتصل بـ"​بيت الوسط​" طالبًا موعدًا للقاء رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ ولا زال ينتظر الرد".

وأوضح في حديث صحافي "أنّه اتصل برقم أُعطي له تبيّن أنّه في السراي الحكومي وكان يوم عطلة الاستقلال، من ثمّ عاد بعد ثلاث ساعات وحصل على رقم "بيت الوسط" فاتّصل به وطلب الموعد"، مشدّدًا على أنّ "الحريري يكون كمن يسيء إلى نفسه إذا رفض تحديد الموعد للقاء النواب الستة، فنحن نمثّل شريحة واسعة من ​الطائفة السنية​ ستسأله عن سبب موقفه، فيما هو يوافق على توزير كتلة فيها سنّي واحد ولو أنّ لها الحق في التوزير".

وبيّن مراد أنّ ""اللقاء" كان بصدد طلب موعد من الحريري مباشرة بعد لقاء رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لكن رئيس الجمهورية أبلغنا أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكمة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ يقوم بمسعى للحل، فانتظرنا ريثما يتّضح تحرّكه".