ايهاب حماده شدد على حق النواب السنة الستة في التمثيل الوزاري

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حماده على حق النواب السنة الستة في التمثيل الوزاري، مطالبا رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بـ "ضرورة حسم الموضوع والإسراع في تشكيل الحكومة". ولفت حمادة خلال لقاء في ​الهرمل​، إلى مجموعة من المشاريع الانمائية والخدماتية لمنطقة الهرمل أنجزت دراستها في انتظار المباشرة في التنفيذ، وفي مقدمها محطة ​الصرف الصحي​ ومشاريع مائية لجر ​مياه الشفة​ والري من نبع العاصي لبى بعدها الحضور دعوة عشاء على شرف النائب حماده أقامها الطبيب شادي الهق على ضفاف العاصي.

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