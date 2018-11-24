التيار الحر: الصيدلي نصور لا يمثّل التيار بأي شكل من الاشكال

أشارت اللجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ إلى انه "بعد امعان الصيدلي ​زياد نصور​ في خرق الانظمة الحزبية ومخالفته مجدداً لقرارات التيار الوطني الحر النقابية واصراره على الترشح لعضوية مجلس ​نقابة صيادلة لبنان​، قرر مجلس التحكيم في التيار بالاجماع فصل السيد زياد نصور من التيار والزامه بتسليم بطاقته الحزبية".

وأكدت ان "الصيدلي نصور لا يمثّل التيار بأي شكل من الاشكال"، داعية الصيادلة للاقتراع يوم الاحد 25 تشرين الثاني 2018 للائحة "​الاستقلال​ والنهوض النقابي" برئاسة الدكتور محمد المرقباوي التي تضم مرشحي التيار الرسميين".