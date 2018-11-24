فادي سعد: عرقلة الحكومة لم تكن مسيحية ومبادرة باسيل لم تكن جدّية

شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ​فادي سعد​ على أن ما يحصل أثبت أن عرقلة ​الحكومة​ لم تكن مسيحية وحزب القوات ال​لبنان​ية ليس لديه أي ندم على التنازلات التي قدمّها.

ورأى سعد في حديث إذاعي أن "العقدة ليست سنية وكل المواعيد التي يتم وضعها لولادة الحكومة غير دقيقة"، معتبراً أن وضع الكرة في ملعب الرئيس المكلف محاولة لإجباره على تغيير موقفه.

وأشار سعد في السياق عينه إلى أن مبادرة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لم تكن جدّية. ورداً على سؤال حول معركة الرئاسة المقبلة، قال: "من المبكر جداً فتح هذه المعركة علينا الاستفادة من عناصر قوة هذه العهد قبل التفكير بهوية الرئيس المقبل".