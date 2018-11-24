الجارديان: بريكست سيُحوِل بريطانيا إلى مجرد "مُشاهِد" للسياسة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر، اليوم السبت، من إضعاف دور المملكة المتحدة في السياسة العالمية كأحد تداعيات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقالت إن بريطانيا ستتحول إلى مجرد "مُشاهِد" على الساحة الدولية.

وقالت الصحيفة إن " اللاعبين الدوليين الأكثر تأثيرا سيكونون هؤلاء الذين يمكنهم التحرك بمقاييس قارية كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وعندئذ سيثور السؤال حول مقدار الحرية التي يمكن أن تحظى بها دول أخرى في ظل هذه القوى العظمى".

وأضافت:" وبينما كنا نلعب في الماضي دورا مهما في النقاشات الدولية، فإننا سنكون مستقبلا مجرد متفرجين".

ورأت الصحيفة أن المملكة المتحدة استثنت نفسها من إمكانية ممارسة درجة كبيرة من النفوذ وقلصت من قدرتها على فرض رؤيتها على المستوى الدولي.

وتابعت الصحيفة أنه ربما راغب كثير من الناخبين في ذلك، أو ربما كانوا على الأقل مستعدين لقبوله كثمن لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه من الصعب الحكم على ذلك لأن مثل هذا السؤال لم يتم توجيهه إليهم بمثل هذا الوضوح حتى الآن.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي مجددا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل اليوم لمراجعة الوضع الراهن لبريكست.

وقالت الصحيفة إن لقاء بروكسل سيقتصر فقط على ما توصلت إليه ماي في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لكن يتعين توفير المزيد من الاهتمام للسؤال حول ما الذي يمكن أن يحققه رؤساء وزراء المملكة المتحدة مستقبلا بعد أن تخلت ماي عن المقعد البريطاني على مائدة القمة.