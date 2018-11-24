"مش هذاكر".. سر انتحار طالب شنقًا في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة عن ملابسات انتحار طالب شنقا داخل غرفته بمنطقة الهرم.

البداية بلاغ تلقاه العميد وائل هلال، مأمور قسم الهرم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب داخل منزله بدائرة القسم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، وكشفت المعاينة أن الجثة لطالب يبلغ من العمر 14 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، وبه آثار خنق بالرقبة.

تحريات الرائد هاني عجلان والنقيب عمرو الديباوي، معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الطالب المتوفى وأسرته بسبب اتهامهم له بالتقصير في دراسته انتهت بقوله: "مش هذاكر"، دلف بعدها إلى غرفته.

وتبين أن أسرة الطالب لاحظت مكوثه لفترة طويلة بغرفته، وفوجئوا به معلقا بالسقف بعدما شنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة للتصريح بالدفن.