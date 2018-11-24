اعتقال شقيق رئيس هندوراس بالولايات المتحدة للاشتباه بصلاته بكارتلات مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):
اعتُقل خوان أنطونيو هيرنانديز شقيق رئيس هندوراس خوان أورلندو هيرنانديز، أمس الجمعة، في ميامي بالولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الحكومة الهندوراسية في بيان.
ويُشتبه في أنّ لخوان أنطونيو روابط مع كارتلات المخدرات.
وقالت الحكومة في بيان "اليوم (الجمعة) تم توقيف المواطن الهندوراسي خوان أنطونيو هيرنانديز، شقيق الرئيس الحالي لجمهورية هندوراس، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة".
وذكّرت الحكومة بأنّ رئيس هندوراس قال "بوضوح" في 24 أكتوبر المنصرم "إنّ لا أحد بالنسبة إليه فوق القانون" وذلك في وقت كانت سرت إشاعات بشكل متزايد مفادها أنّ لشقيقه علاقات مع كارتلات المخدّرات.
وقد أقرّ الرئيس هيرنانديز في حديثه إلى صحافيين بأنّ ما حصل "ضربة قاسية، حزينة وصعبة". وطالب بأن يتم احترام مبدأ قرينة البراءة، مؤكّدًا من جديد عزمه على مكافحة تهريب المخدرات بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
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