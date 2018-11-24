طوارئ في أسوان استعدادا لتقلبات الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وهطول أمطار محتملة، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأخطرت غرفة عمليات المحافظة كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد، لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول

وأصدرت المحافظة بيانًا تطالب فيه المواطنين بتوخي الحذر ولا سيما على الطرق السريعة، بجانب ضرورة اتخاذ الاحتياطيات الواجبة للمقيمين في المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواء بتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها.