شرطة باكستان تعتقل 300 من أنصار رجل دين متشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (مصراوي)

اعتقلت الشرطة الباكستانية نحو 300 من أتباع رجل دين إسلامي متشدد معتقل، والذي تسبب في اضطرابات في مختلف أنحاء البلاد في الأسابيع الماضية بالمسيرات الحاشدة التي نظمها أتباعه في أعقاب تبرئة امرأة مسيحية كانت قد عوقبت بالإعدام بتهمة التجديف.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول البارز في الشرطة طاهر محمود السبت أن أنصار حزب تحريك لبيك اعتقلوا في حملة مداهمات في إقليم البنجاب بعد القبض على زعيم الحزب كاظم حسين رضوي.

كما اعتقلت الشرطة عشرات من أنصار رضوي الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على اعتقاله مساء الجمعة.

نظم أنصار رضوي مسيرات عنيفة ضد قرار المحكمة العليا في 31 أكتوبر الماضي ببراءة آسيا بيبي. كان رضوي قد طالب بمزيد من الاحتجاجات يوم الأحد في العاصمة إسلام آباد.

وكان الإسلاميون المتشددون قد هددوا بقتل أي شخص يسيء إلى الإسلام أو ينتقد قانون التجديف.