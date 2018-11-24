سيناتور لـCNN: ترامب "يكذب" حول ما توصل له تقرير CIA بقضية خاشقجي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السيناتور، جاك رييد، عضو اللجنة العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "كذب" حيال ما توصلت له وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مقابلة للسيناتور مع CNN حيث قال في رد على سؤال حول إن كان ترامب يكذب حول تقرير الـCIA: "نعم، تقرير الـCIA توصل إلى نتيجة بدرجة عالية من الثقة، وهي أعلى درجة من الدقة ويستند على حقائق وتحليلات.."

وتابع قائلا: "اعتقد أنه (ترامب) يعتقد أن لديه ترتيبات معينة في المنطقة مع السعودية حيث سيتصرفون وفقا لمصالحهم بالإضافة إلى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لفت (ترامب) إلى مداخيلهم المالية بأمريكا، واعتقد أنه أمر مبالغ به.. وضع نفسه (ترامب) في موقف غير مستقر بحيث لا يستطيع النظر إلى التقارير الاستخباراتية بصورة منفصلة والتوصل إلى خلاصة واستخدام السياسات للوصول إلى نتائج أفضل.."

ويذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات لصحفيين، الخميس: "كلا، لم يتوصلوا (CIA) إلى نتيجة، لديهم انطباع نوعا ما، لم يتوصل أحد إلى نتيجة ولا أعتقد أن أي أحد سيتمكن من التوصل إلى نتيجة بأن ولي العهد قام بذلك".