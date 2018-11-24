حدث في مثل هذا اليوم November 24, 2018

أحداث سياسية وعامة 1642 ـ أبل تاسمان يصبح أول أوروبي يكتشف جزيرة أرض فان ديمن (التي أُطلق عليها لاحقًا اسم تسمانيا). 1953 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 والذي أدان فيه إسرائيل بسبب مذبحة ارتكبتها في قرية قبية قرب بيت لحم. 1961 - رفع علم الكويت الجديد. 1963 - اغتيال لي هارفي أوزوالد المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي. 1965 - موبوتو سيسيسيكو يستولي على السلطة في الكونغو ويغير اسمها إلى زائير. 2007 - انتخابات عامة في أستراليا أدت إلى هزيمة رئيس الوزراء جون هاوارد وفوز منافسه كيفن رود. 2013 - توقيع اتفاق مؤقت بين إيران ومجموعة 5+1 يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. مواليد 1632 - باروخ سبينوزا، فيلسوف هولندي. 1655 - الملك كارل الحادي عشر، ملك السويد. 1712 ـ علي باي الثاني، رابع بايات تونس. 1913 - أبو الحسن الندوي، مفكر هندي. 1933 - رشوان توفيق، ممثل مصري. 1935 - الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين. 1940 - شعبان حسين، ممثل مصري. 1946 - ميرفت أمين، ممثلة مصرية. 1955 - نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان. 1959 - أكيو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني. 1973 - سوزان نجم الدين، ممثلة سورية. 1977 - كولن هانكس، ممثل أمريكي. 1978 - إنجي شرف، ممثلة مصرية. 1983 - دين أشتون، لاعب كرة قدم إنجليزي. وفيات 1572 - جون نوكس، مصلح ديني اسكتلندي. 1848 - وليام لامب، رئيس وزراء المملكة المتحدة. 1870 - لوتريامون، شاعر فرنسي 1963 - لي هارفي أوزوالد، المتهم بقتل الرئيس جون كينيدي. 1965 - الشيخ عبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت. 1980 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري. 1989 - عبد الله عزام، أحد قادة الأفغان أثناء الغزو السوفيتي. 2003 - لؤي الأتاسي، رئيس سوريا. 2014 - عصام عبه جي، مُمثل سوري. 2015 - أوليغ بيشكوف، طيار حربي روسي، حاصل على وسام بطل الاتحاد الروسي. 2017 - إبراهيم خفاجي، شاعر غنائي سعودي معاصر، أحد أعماله النشيد الوطني السعودي.

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